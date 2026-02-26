Newsweek: 5 Alasan Mengapa Mengulang Skenario Venezuela di Iran Sulit Dilakukan

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait (as) – ABNA – setelah penculikan cepat Nicolas Maduro, Presiden Venezuela, anggapan terbentuk di beberapa kalangan politik Washington – terutama di kalangan Republik – bahwa skenario yang sama dapat diulang di Iran.

Namun majalah Newsweek dalam sebuah artikel analitis oleh dewan redaksinya memperingatkan bahwa perbandingan ini menyesatkan dan berbahaya, dan menegaskan bahwa Iran, dalam hal struktur politik dan militer serta tingkat kesiapan untuk konflik, memiliki perbedaan fundamental dengan Venezuela.

Meskipun Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, pada hari Senin mengatakan bahwa Jenderal Dan Caine, Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS, memberitahunya bahwa setiap konflik dengan Iran akan mudah diakhiri, jenderal tersebut memperingatkan bahwa kekurangan amunisi dan kurangnya dukungan sekutu akan membuat operasi semacam itu jauh lebih berisiko daripada operasi di Venezuela.

Amerika Serikat pada Sabtu dini hari, 3 Januari lalu, menyerang target-target di Venezuela dan menangkap Maduro; ia sekarang diadili di New York atas tuduhan termasuk terorisme terkait narkotika menurut klasifikasi Amerika.

Sementara Trump sedang mengkaji rencana untuk menggulingkan pemerintahan Iran, kondisi internal Iran membuat pengulangan apa yang Newsweek sebut sebagai "momen Maduro" jauh lebih kompleks daripada di Caracas. Majalah ini memberikan lima alasan untuk penilaian ini:

1. Ayatollah Khamenei Bukan Target yang Mudah

Berbeda dengan Maduro, Ayatollah Khamenei, Pemimpin Iran, bukanlah figur yang dapat dengan mudah dikepung atau ditangkap. Ia berada di bawah perlindungan unit keamanan elit Korps Garda Revolusi Islam dan dilindungi dalam kerangka pertahanan. Mantan pejabat Amerika percaya bahwa setiap upaya serius untuk menangkap Ayatollah Khamenei, alih-alih menyebabkan keruntuhan politik, dapat memicu eskalasi ketegangan secara luas.

2. Struktur Pemerintahan Iran Tidak Runtuh dengan Hilangnya Pemimpin

Menurut analisis ini, sistem politik Iran memiliki kohesi yang lebih besar dibandingkan dengan struktur yang ada di sekitar Maduro. Lembaga-lembaga politik, militer, dan keagamaan di Iran saling terkait erat dan telah siap menghadapi skenario pembunuhan atau kehilangan kepemimpinan.

Newsweek, mengutip New York Times, menulis bahwa Ayatollah Khamenei telah menetapkan empat lapis suksesi untuk setiap posisi sensitif dan mempersempit lingkaran pengambilan keputusan untuk memastikan kelangsungan pemerintahan bahkan jika komunikasi terputus atau komandan senior terbunuh.

3. Iran Siap untuk Perang

Berbeda dengan Venezuela, Iran telah bersiap selama berbulan-bulan untuk kemungkinan konfrontasi militer langsung. Pasukannya dalam siaga tertinggi dan sistem rudal telah diposisikan ulang di perbatasan barat dan pantai Teluk Persia.

Ali Larijani, Ketua Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran, mengatakan: "Kami telah meninjau dan memperbaiki kelemahan kami. Jika perang dipaksakan kepada kami, kami akan merespons." Citra satelit yang dirilis oleh kantor berita Reuters juga menunjukkan aktivitas konsolidasi dan pembangunan kembali yang luas di fasilitas nuklir dan rudal Iran.

4. Perang Tidak Akan Terbatas di Dalam Perbatasan Iran

Newsweek memperingatkan bahwa setiap konfrontasi dengan Iran tidak akan terbatas pada wilayah Iran. Teheran memiliki jaringan sekutu dan kelompok bersenjata di Lebanon, Irak, dan Yaman yang dapat mengarah pada terbukanya banyak front melawan kepentingan Amerika dan Israel.

Para analis khawatir bahwa keruntuhan mendadak di Iran dapat menyebabkan kekosongan kekuasaan yang mengancam stabilitas seluruh Timur Tengah.

5. Tantangan Geografis dan Logistik yang Kompleks

Terakhir, posisi geografis Iran, jarak yang jauh, dan kurangnya dukungan sekutu membuat setiap serangan lebih kompleks daripada operasi di Venezuela.

Menurut Newsweek, Iran terletak di pedalaman Timur Tengah dan ini mengharuskan pasukan Amerika untuk beroperasi dari pangkalan-pangkalan di Eropa atau Teluk Persia di bawah komando CENTCOM. Selain itu, penolakan Inggris untuk menggunakan pangkalan strategisnya untuk menyerang tanpa perlindungan hukum yang jelas telah menambah kompleksitas situasi.

Sebagai kesimpulan, Newsweek berpendapat bahwa pengalaman Venezuela mungkin menggoda para pengambil keputusan di Washington, tetapi itu bukanlah model yang cocok untuk Iran. Sistem Iran lebih mengakar dan siap, dan setiap upaya untuk mengubahnya dengan kekerasan dapat menyebabkan perang regional dan guncangan di pasar energi global; sebuah biaya yang akan jauh melampaui batas-batas Iran.