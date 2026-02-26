Lebanon Selatan antara Duka dan Ketidakamanan / Hidup di Bawah Bayang-bayang Gencatan Senjata

Menurut Kantor Berita Internasional Ahlulbait (as) – ABNA – "Mohammad Mahdi", 12 tahun, duduk di antara teman-teman sekelasnya, buku-buku, dan krayon, mengingat hari ketika hidupnya dan keluarganya berubah selamanya. Dia berkata: "Saya sedang di sekolah ketika saya melihat para guru berlari di lorong. Saya mengira pesawat tempur Israel akan mengebom sekolah. Tapi ketika kami melarikan diri dari desa kami, 'Kfar Tebnit', saya menyadari bahwa rumah dan lingkungan kami telah dibom."

Menurut laporan harian Lebanon Al-Akhbar, Mohammad Mahdi kehilangan rumahnya pada 2 Februari dalam salah satu serangan Israel yang menargetkan beberapa kota di Lebanon selatan, termasuk Kfar Tebnit dan Ain Qana di provinsi Nabatieh. Serangan ini menyebabkan kehancuran luas di lingkungan perumahan dan pengungsian setidaknya 37 keluarga dari Kfar Tebnit. Meskipun beberapa serangan disertai dengan apa yang disebut perintah evakuasi, hal ini tidak terjadi dalam semua kasus, menjebak penduduk Lebanon selatan dan wilayah Beqaa dalam siklus ketakutan dan ketidakpastian.

Dengan setiap serangan baru, kebutuhan kemanusiaan yang sudah ada sebelumnya semakin meningkat dan tekanan psikologis pada orang-orang yang, terlepas dari segalanya, menunjukkan ketahanan, bertambah. Setelah serangan di Kfar Tebnit, tim Médecins Sans Frontières (Dokter Lintas Batas) segera turun tangan untuk merespons kebutuhan mendesak, mendistribusikan paket makanan, selimut, kasur, dan bantal kepada keluarga yang terkena dampak.

Pada saat yang sama, tim medis dan kesehatan mental bergerak organisasi ini terus memberikan layanan perawatan primer, dukungan psikologis, dan program pendidikan kesehatan di seluruh provinsi Nabatieh di Lebanon selatan untuk mendukung orang-orang yang menghadapi guncangan berulang dan pengungsian terus-menerus.

Jeremy Restor, koordinator program Médecins Sans Frontières di Lebanon, mengatakan: "Tim kami ada di lapangan dan memberikan bantuan segera, tapi apa yang kami lihat di Kfar Tebnit bukanlah insiden terpisah; itu adalah cerminan dari realitas yang dijalani ribuan orang di Lebanon selatan. Keluarga hidup dalam keadaan ketidakpastian terus-menerus, tidak tahu kapan rumah atau orang yang mereka cintai akan menjadi sasaran. Kami telah berulang kali mendengar orang bertanya: Di mana gencatan senjata?"

Dia menambahkan: "Serangan Israel yang terus-menerus tidak hanya menghancurkan rumah dan infrastruktur, tetapi juga merusak fondasi kehidupan sehari-hari dan kemungkinan pemulihan."

Sejak pengumuman kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon pada November 2024, serangan terus berlanjut di berbagai wilayah Lebanon, terutama di selatan. Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL) telah melaporkan bahwa pasukan Israel telah melanggar kesepakatan lebih dari 10.000 kali dan sejak itu lebih dari 370 orang telah tewas akibat tembakan Israel.

Serangan ini telah menciptakan gelombang pengungsian baru di Lebanon selatan, menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur sipil, termasuk rumah-rumah dan layanan dasar, serta menghalangi kembalinya ribuan orang ke desa-desa mereka dan pembangunan kembali rumah-rumah mereka yang hancur.

Dalam rangka respons darurat di desa Kfar Tebnit, Médecins Sans Frontières bertemu dengan "Hura Miqdad", ibu Mohammad Mahdi dan instruktur keperawatan, yang kehilangan rumahnya dalam serangan baru-baru ini.

Hura berkata: "Saya sedang di institut keperawatan ketika salah satu mahasiswa saya memberi tahu saya bahwa rumah saya berada di daerah yang mungkin menjadi sasaran. Dalam sekejap saya sadar bahwa saya akan kehilangan rumah, taman, semua kenangan saya dan kenangan anak-anak saya. Itu menyakitkan dan mengejutkan, tapi inilah realitas yang telah lama dipaksakan serangan Israel pada kehidupan kami."

Dia bersama kedua anaknya mendatangi klinik bergerak Médecins Sans Frontières di desa Kfar Tebnit; karena keluarganya tidak hanya kehilangan rumah dan barang-barang mereka, tetapi juga dokumen identitas, rekam medis, dan semua dokumen kehidupan mereka telah hancur; sebuah momen yang merenggut setiap rasa stabilitas dari mereka.

Hura menjelaskan: "Anak laki-laki saya yang sulung kesulitan belajar dan berkonsentrasi, dan anak bungsu saya menjadi lebih hiperaktif. Setiap pagi, anak-anak saya mengingat mainan mereka dan saat-saat yang kami miliki di rumah kami."

Banyak orang di Lebanon selatan mengalami realitas seperti ini. Pada bulan Januari, "Alice Rida", manajer keuangan dan sumber daya manusia untuk proyek Médecins Sans Frontières di Nabatieh, saat mengunjungi orang tuanya di desa "Kfar Hatta" di wilayah Sidon, menghadapi serangan mendadak dan perintah evakuasi; sebuah pemandangan teror yang menjadi akrab bagi banyak orang. Dia bertanya: "Mengapa situasi ini terus berlanjut? Bagaimana kita bisa hidup seperti ini? Bagaimana kehancuran rumah, pengungsian keluarga, dan hidup dalam ketakutan terus-menerus menjadi hal yang normal?"

Di Lebanon selatan, klinik lapangan Médecins Sans Frontières menyediakan layanan dasar termasuk perawatan primer, layanan anak, dan layanan kesehatan mental. Hanya pada tahun 2025, tim organisasi ini di Nabatieh telah melakukan lebih dari 28.000 kunjungan umum, sekitar 2.800 konsultasi kesehatan mental, dan lebih dari 10.300 sesi pendidikan kesehatan.