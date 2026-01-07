  1. Home
Wakil Ketua Dewan Transisi: Arab Saudi Lakukan Kejahatan Perang di Yaman

7 Januari 2026 - 14:31
News ID: 1770603
Source: ABNA
Hani bin Brik, Wakil Ketua Dewan Transisi Selatan (STC) Yaman, meluncurkan kritik keras terhadap Arab Saudi, menyebut tindakan negara tersebut di Yaman Selatan sebagai pengkhianatan, pelanggaran janji, dan kejahatan perang.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Mayadeen, Hani bin Brik, yang berafiliasi dengan UEA, menuduh Arab Saudi menempuh jalan pengkhianatan dan menambahkan bahwa hal ini akan membawa konsekuensi segera maupun di masa depan. Dalam pernyataan yang tegas, ia mengatakan bahwa Arab Saudi telah menargetkan rakyat dan para pemimpin Dewan Transisi. Ia menuduh Riyadh melakukan kejahatan perang melalui serangan udara dan penggunaan "instrumen teroris", serta menekankan bahwa tindakan ini tidak akan mematahkan perlawanan kedaulatan dan rakyat Yaman Selatan.

Koalisi Saudi mengumumkan pada Rabu pagi bahwa Aidarus al-Zubaidi, Ketua STC, telah melarikan diri ke lokasi yang tidak diketahui setelah sekitar 15 serangan udara Saudi di wilayah Zubayd, Dhale. Serangan Saudi di wilayah Yaman Selatan ini menyebabkan lebih dari 25 orang tewas dan luka-luka, termasuk wanita dan anak-anak.

