Kantor Berita ABNA, Grup Internasional: Baru-baru ini, pasukan yang didukung Uni Emirat Arab (UEA) melakukan kemajuan di timur Yaman dan mengambil alih kendali di beberapa wilayah. Arab Saudi bertindak untuk membela pasukan dukungannya dan melancarkan serangan terhadap pasukan dukungan UEA. Perkembangan terakhir di provinsi Hadramaut, timur Yaman, menunjukkan perubahan signifikan dalam peta kendali dan kekuasaan di negara yang dilanda perang ini.

Pasukan dukungan Saudi, dengan kemajuan yang sukses, telah menguasai area strategis termasuk Bandara Internasional Seiyun dan pusat-pusat vital provinsi tersebut. Kemajuan ini tidak hanya menandai perubahan di lapangan tetapi juga mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan di selatan dan timur Yaman, di mana dampaknya terasa melampaui batas-batas Hadramaut. Provinsi Hadramaut yang luas dan kaya minyak memiliki kepentingan tinggi bagi setiap aktor domestik maupun asing, dan penguasaan atas wilayah tersebut meningkatkan kekuatan politik dan ekonomi pasukan Saudi.