6 Januari 2026 - 14:21
News ID: 1770223
Source: ABNA
Kemajuan Pasukan Dukungan Saudi di "Hadramaut"; Yaman Terjebak dalam Perang Multipolar

Perkembangan terbaru di Hadramaut menunjukkan bahwa pasukan yang didukung oleh Arab Saudi telah berhasil mengubah peta kekuatan di timur dan selatan Yaman melalui kemajuan lapangan dan perebutan kembali posisi-posisi vital.

Kantor Berita ABNA, Grup Internasional: Baru-baru ini, pasukan yang didukung Uni Emirat Arab (UEA) melakukan kemajuan di timur Yaman dan mengambil alih kendali di beberapa wilayah. Arab Saudi bertindak untuk membela pasukan dukungannya dan melancarkan serangan terhadap pasukan dukungan UEA. Perkembangan terakhir di provinsi Hadramaut, timur Yaman, menunjukkan perubahan signifikan dalam peta kendali dan kekuasaan di negara yang dilanda perang ini.

Pasukan dukungan Saudi, dengan kemajuan yang sukses, telah menguasai area strategis termasuk Bandara Internasional Seiyun dan pusat-pusat vital provinsi tersebut. Kemajuan ini tidak hanya menandai perubahan di lapangan tetapi juga mendefinisikan ulang keseimbangan kekuatan di selatan dan timur Yaman, di mana dampaknya terasa melampaui batas-batas Hadramaut. Provinsi Hadramaut yang luas dan kaya minyak memiliki kepentingan tinggi bagi setiap aktor domestik maupun asing, dan penguasaan atas wilayah tersebut meningkatkan kekuatan politik dan ekonomi pasukan Saudi.

