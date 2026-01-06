  1. Home
Erdogan: "Saya Menekankan kepada Trump bahwa Venezuela Tidak Boleh Menuju Instabilitas"

6 Januari 2026 - 14:20
Presiden Turki, mengenai konsultasi teleponnya dengan mitra dari Amerika Serikat, menyatakan: "Saya menekankan kepada Trump bahwa Venezuela tidak boleh bergerak menuju ketidakstabilan."

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Anadolu, Recep Tayyip Erdogan, Presiden Turki, mengatakan pada hari Senin dalam konferensi pers setelah berakhirnya rapat kabinet negaranya: "Kami tidak menyetujui tindakan apa pun yang melanggar hukum internasional. Upaya kami adalah melakukan tindakan terbaik, baik untuk Turki maupun bagi rakyat sahabat di Venezuela."

Presiden Turki melanjutkan: "Dalam percakapan telepon dengan Trump, saya menyampaikan keprihatinan negara kami (terkait perkembangan di Venezuela) kepadanya dan menekankan bahwa Venezuela tidak boleh didorong ke arah instabilitas."

Recep Tayyip Erdogan menegaskan: "Pelanggaran terhadap hak kedaulatan negara-negara dan pengabaian hukum internasional adalah langkah-langkah berbahaya yang dapat menyebabkan konsekuensi dan kompleksitas serius di tingkat global."

Sambil menyatakan dukungannya kepada rakyat Venezuela, ia mengatakan: "Rakyat dan negara Turki akan terus berdiri di samping rakyat sahabat Venezuela dalam jalur kesejahteraan, kedamaian, dan pembangunan."

