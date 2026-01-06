Schumer: Tindakan Pemerintahan Trump terhadap Venezuela Berbahaya dan Tidak Boleh Terulang

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Chuck Schumer, pemimpin minoritas Demokrat di Senat AS, menegaskan: "Pemilihan umum yang transparan harus diadakan di Venezuela dan kami mendukung proses ini. Operasi militer yang dilakukan tanpa persetujuan Kongres tidak dapat dilanjutkan."

Ia menambahkan: "Apa yang dilakukan pemerintahan Trump terhadap Venezuela adalah hal yang berbahaya dan kami memiliki banyak pertanyaan mengenai hal ini."

Schumer menyatakan: "Kami belum menerima jaminan apa pun dari pemerintahan Trump bahwa operasi ini tidak akan terulang terhadap Venezuela. Intervensi Amerika dalam pergantian rezim merugikan negara ini."

Bernie Sanders, senator independen AS, dalam wawancara dengan Al Jazeera menegaskan: "Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dianggap sebagai tindakan ilegal dan inkonstitusional."