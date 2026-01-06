Anggota Parlemen Venezuela: Kami Siap Sepenuhnya Membela Negara

Menurut laporan kantor berita ABNA, Juan Romero, anggota Majelis Nasional Venezuela dan anggota parlemen negara tersebut, dalam wawancara dengan Al-Mayadeen menegaskan: "Intervensi Amerika di Venezuela merupakan agresi yang nyata. Rakyat negara ini siap membela kedaulatan Venezuela terhadap segala ancaman luar."

Ia menambahkan: "Venezuela berada pada tingkat kesiapan tertinggi untuk mengulangi posisi bersejarahnya melawan agresi asing, terutama setelah serangan Amerika."

Romero menyatakan: "Bangsa-bangsa merdeka selalu berhasil mematahkan hegemoni kekaisaran besar. Rakyat Venezuela akan tetap bersatu menghadapi tantangan yang mungkin terjadi. Penculikan Nicolas Maduro mengingatkan kita pada penculikan mantan presiden Haiti dan penggunaan instrumen intervensi oleh kekuatan-kekuatan besar."

Ia menyatakan: "Tindakan semacam itu merupakan agresi ilegal terhadap negara berdaulat yang merdeka. Maduro sebelumnya telah mengumumkan bahwa jika terjadi serangan terhadap Venezuela, kebijakan perang rakyat jangka panjang dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat akan diterapkan. Negara ini siap menggunakan segala cara yang memungkinkan untuk melindungi kemerdekaannya."