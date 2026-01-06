Senator AS: Penangkapan Maduro oleh Amerika Serikat adalah Ilegal

Menurut laporan kantor berita ABNA, Bernie Sanders, senator independen AS, dalam wawancara dengan Al Jazeera menegaskan: "Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro merupakan tindakan ilegal dan bertentangan dengan konstitusi."

Ia menambahkan: "Saya menuntut pengesahan rancangan undang-undang yang mencegah pelaksanaan operasi terhadap Venezuela tanpa persetujuan Kongres."

Perlu dicatat bahwa serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela dan penculikan presiden negara tersebut, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap semua hukum internasional, telah memicu gelombang reaksi negatif di berbagai negara di dunia.