Tiongkok: Tindakan AS Mengancam Perdamaian dan Keamanan Internasional

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, wakil utusan Tiongkok untuk PBB dalam pertemuan Dewan Keamanan hari Senin ini mengatakan: "Beijing mengutuk keras tindakan sepihak ilegal Amerika Serikat."

Perwakilan Beijing tersebut menambahkan: "Washington telah memprioritaskan pengaruhnya di atas multilateralisme dan tindakan militer di atas upaya diplomatik. Tindakan Washington mengancam perdamaian dan keamanan di Amerika Latin serta tingkat internasional."

Ia kemudian menambahkan bahwa Beijing merasa sangat terkejut atas agresi AS terhadap Venezuela dan penculikan presiden sah yang terpilih di negara tersebut, serta mengutuk keras tindakan sepihak, ilegal, dan intimidasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat.