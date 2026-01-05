Pemimpin Korea Utara: Penguatan Pencegahan Nuklir Sangat Penting

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita resmi Korea Utara (KCNA), pemimpin Kim Jong-un mengumumkan bahwa perkembangan terbaru di kancah internasional menuntut negara tersebut untuk memperkuat pasukan pencegah nuklirnya.

Ia mengatakan: "Penguatan pasukan pencegah nuklir sangat penting karena krisis geopolitik baru-baru ini dan kompleksitas situasi internasional."

Pemimpin Korea Utara, yang berbicara saat latihan persenjataan, menambahkan: "Tujuan dari latihan ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kesiapan tempur sistem senjata hipersonik serta mengukur efektivitas dan mobilitas pasukan pencegah Korea Utara."

Berdasarkan laporan tersebut, rudal hipersonik yang diluncurkan dari wilayah Ryongsong di Pyongyang ke arah timur laut, menghantam sasaran pada jarak seribu kilometer di Laut Jepang.