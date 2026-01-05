Pernyataan Trump adalah tikaman dari belakang / Kekhawatiran rakyat kian meningkat akan berubahnya negara mereka menjadi koloni AS

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seorang jurnalis Venezuela, dengan menyinggung perkembangan terbaru di negaranya, menyatakan bahwa kekhawatiran publik terhadap intervensi Amerika Serikat dan pernyataan Donald Trump semakin meningkat, seraya menegaskan bahwa rakyat Venezuela khawatir negara mereka akan berubah menjadi “koloni Amerika”.

Sissi de Flaviis, jurnalis yang tinggal di Caracas, ibu kota Venezuela, dalam wawancaranya dengan jaringan Al Jazeera mengatakan bahwa pernyataan Trump tentang penguasaan Amerika atas masa depan Venezuela bagi banyak warga mengejutkan dan dipandang sebagai “tikaman dari belakang”. Ia menambahkan bahwa penculikan Presiden Venezuela, Nicolás Maduro, telah memperparah suasana ketidakstabilan dan ketidakpastian di negara tersebut.

Jurnalis Venezuela itu menekankan bahwa pada jam-jam awal setelah berita tersebut beredar, terlihat sejumlah reaksi emosional, namun seiring waktu kekhawatiran mendalam menggantikannya. Warga pun bergegas ke toko-toko dan stasiun pengisian bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan bahan bakar, sehingga antrean panjang pun terbentuk.

Pernyataan terbuka Donald Trump mengenai “pengelolaan Venezuela” hingga masa transisi kekuasaan, menurut banyak pengamat, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional sebuah negara merdeka dan contoh yang jarang terjadi dari kebijakan intervensi dan hegemonik Amerika Serikat di Amerika Latin.