Syahidnya Ibu Palestina dan Anaknya Akibat Kebakaran di Tenda Pengungsian

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, seorang ibu Palestina dan anaknya tewas dalam kebakaran di dalam tenda tempat tinggal mereka di lingkungan "Al-Daraj", pusat Kota Gaza, sementara satu orang lainnya terluka.

Berdasarkan laporan tersebut, insiden ini terjadi di tengah blokade Gaza oleh rezim Israel yang masih terus berlanjut, di mana masuknya bantuan yang memadai ke wilayah tersebut dilarang. Dalam insiden terpisah, seorang anak perempuan bernama "Malak Rami Ghonim", yang tinggal bersama keluarganya di tenda pengungsi di kamp "Al-Nuseirat", meninggal dunia karena cuaca dingin yang ekstrem.

Insiden-insiden ini terjadi dalam kondisi kemanusiaan yang sangat sulit; di mana ratusan ribu warga Palestina tinggal di tenda-tenda yang tidak memiliki fasilitas keselamatan dan perlindungan yang layak. Penggunaan alat-alat seadanya untuk pemanas dan memasak, ketiadaan listrik, serta kelangkaan bahan bakar telah meningkatkan risiko kebakaran.