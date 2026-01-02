Rezim Jolani Klaim Gagalkan Rencana ISIS untuk Menyerang Perayaan Tahun Baru

Menurut laporan kantor berita ABNA, mengutip kantor berita resmi Suriah (SANA), pernyataan tersebut berbunyi: "Dalam kerangka upaya berkelanjutan untuk memerangi terorisme dan setelah pemantauan ketat terhadap pergerakan sel-sel teroris ISIS, diperoleh informasi mengenai niat kelompok ini untuk melakukan operasi bunuh diri dan serangan terhadap gereja-gereja serta tempat kerumunan warga sipil selama perayaan Tahun Baru."

Kementerian tersebut menyatakan telah mengambil langkah-langkah keamanan yang ketat, termasuk memperkuat perlindungan di sekitar gereja dan mendirikan pos pemeriksaan. Pernyataan itu menambahkan bahwa dalam pemeriksaan di wilayah Bab al-Faraj, Aleppo, seorang petugas keamanan gugur akibat tembakan anggota ISIS, yang kemudian meledakkan dirinya sendiri dan melukai dua petugas lainnya.