Rezim Jolani Klaim Gagalkan Rencana ISIS untuk Menyerang Perayaan Tahun Baru

2 Januari 2026 - 16:19
News ID: 1768814
Source: ABNA
Rezim Jolani Klaim Gagalkan Rencana ISIS untuk Menyerang Perayaan Tahun Baru

Kementerian Dalam Negeri rezim Jolani mengumumkan bahwa mereka telah menggagalkan rencana kelompok teroris ISIS untuk menyerang perayaan awal Tahun Baru di beberapa provinsi Suriah, terutama di kota Aleppo.

Menurut laporan kantor berita ABNA, mengutip kantor berita resmi Suriah (SANA), pernyataan tersebut berbunyi: "Dalam kerangka upaya berkelanjutan untuk memerangi terorisme dan setelah pemantauan ketat terhadap pergerakan sel-sel teroris ISIS, diperoleh informasi mengenai niat kelompok ini untuk melakukan operasi bunuh diri dan serangan terhadap gereja-gereja serta tempat kerumunan warga sipil selama perayaan Tahun Baru."

Kementerian tersebut menyatakan telah mengambil langkah-langkah keamanan yang ketat, termasuk memperkuat perlindungan di sekitar gereja dan mendirikan pos pemeriksaan. Pernyataan itu menambahkan bahwa dalam pemeriksaan di wilayah Bab al-Faraj, Aleppo, seorang petugas keamanan gugur akibat tembakan anggota ISIS, yang kemudian meledakkan dirinya sendiri dan melukai dua petugas lainnya.

