Celotehan Baru Trump Terhadap Iran dengan Retorika Munafik

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Jazeera, Donald Trump hari ini menggunakan bahasa yang kasar dan munafik untuk mengklaim dukungan bagi protes damai di beberapa kota di Iran. Hal ini terjadi padahal beberapa waktu lalu, sebagai respons terhadap demonstrasi besar-besaran menentang dirinya di seluruh AS, ia merilis video bertenaga AI yang menunjukkan dirinya membom para pengunjuk rasa dengan "cairan cokelat" dari jet tempur.

Donald Trump menulis di platform X: "Jika Iran menembaki pengunjuk rasa damai dan membunuh mereka dengan kekerasan, AS akan turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Kami dalam siaga penuh dan siap untuk bertindak."

Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, menanggapi posisi ini dengan menyatakan: "Dengan pernyataan pejabat Israel dan Trump, dalang di balik peristiwa ini menjadi jelas. Kami memisahkan tuntutan para pedagang yang memprotes dari elemen perusak. Trump harus tahu bahwa campur tangan AS dalam masalah domestik ini sama saja dengan kekacauan di seluruh kawasan dan kehancuran kepentingan AS. Rakyat Amerika harus tahu bahwa Trump yang memulai petualangan ini; waspadalah terhadap tentara kalian."