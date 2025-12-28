Pejabat Yaman: Faktor Infiltrasi Israel di Kawasan Adalah Beberapa Pemerintahan Arab

Menurut laporan Kantor Berita ABNA yang mengutip jaringan Al-Masirah, Abdul Wahid Abu Ras, Wakil Menteri Luar Negeri pemerintah Sana'a, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Yaman, SABA: "Pengumuman musuh Israel mengenai pengakuan Somaliland sebagai negara merdeka adalah bagian dari rencana Zionis yang dikenal sebagai 'Timur Tengah Baru'."

Ia menambahkan: "Celah dan lubang yang digunakan musuh Zionis untuk menyusup ke kawasan ini adalah hasil dari kebijakan ketergantungan beberapa pemerintahan Arab."

Wakil Menteri Luar Negeri pemerintah yang berpusat di Sana'a tersebut menegaskan: "Amerika Serikat adalah mitra dalam konspirasi ini, dan pernyataan-pernyataan yang muncul belakangan ini tidak lebih dari sekadar pembagian peran dengan rezim Zionis."

Abu Ras juga menekankan: "Hanya mengandalkan pengeluaran pernyataan resmi oleh pemerintahan Arab adalah bentuk pengelakan tanggung jawab dan semacam keterlibatan untuk menjalankan rencana-rencana Zionis."

Ia memperingatkan di akhir pernyataannya: "Kawasan Arab sedang menghadapi intervensi besar-besaran dan proyek-proyek disintegrasi akibat kerja sama yang memalukan ini dari banyak pemerintahan Arab, yang memegang tanggung jawab penuh atas hal tersebut."