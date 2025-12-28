Pemimpin Revolusi: Iran telah mengibarkan bendera perlawanan terhadap sistem hegemoni

Menurut laporan Kantor Berita ABNA, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei dalam pesannya pada pertemuan tahunan Persatuan Asosiasi Mahasiswa Islam di Eropa, merujuk pada kegagalan agresi berat tentara AS dan antek memalukannya di kawasan karena inisiatif, keberanian, dan pengorbanan pemuda Iran Islam, menekankan: "Penyebab utama kekacauan para penindas yang korup dan perusak bukanlah masalah nuklir, melainkan pengibaran bendera perlawanan terhadap tatanan yang tidak adil dan dominasi sistem hegemoni di dunia, serta peralihan menuju sistem Islam nasional dan internasional yang adil oleh Iran Islam."

Teks pesan Pemimpin Revolusi Islam adalah sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

Pemuda yang terkasih! Tahun ini negara kalian, berkat iman, persatuan, dan kepercayaan diri, telah memperoleh kredibilitas dan bobot baru di dunia. Agresi berat tentara AS dan antek memalukannya di kawasan ini dikalahkan oleh inisiatif, keberanian, dan pengorbanan para pemuda Iran Islam. Terbukti bahwa bangsa Iran dengan memanfaatkan kemampuannya, di bawah naungan iman dan amal shaleh, serta dalam menghadapi kaum arogan yang korup dan zalim, mampu bertahan dan menyampaikan seruan nilai-nilai Islam ke dunia dengan suara yang lebih lantang dari sebelumnya.

Kesedihan yang mendalam atas gugurnya sejumlah ilmuwan, jenderal, dan sekelompok rakyat kita yang tercinta tidak mampu dan tidak akan pernah mampu menghentikan langkah pemuda Iran yang bertekad kuat. Keluarga para syuhada itu sendiri termasuk di antara para pelopor pergerakan ini.

Ini bukan soal masalah nuklir atau hal-hal semacamnya. Ini adalah tentang melawan tatanan yang tidak adil dan dominasi sistem hegemoni di dunia saat ini, serta beralih ke sistem Islam nasional dan internasional yang adil. Inilah klaim besar yang benderanya dikibarkan oleh Iran Islam dan telah membuat para penindas yang korup dan merusak menjadi gusar.

Kalian para mahasiswa, terutama yang berada di luar negeri, memiliki bagian dari tugas besar ini di pundak kalian. Serahkan hati kalian kepada Allah, kenali kemampuan kalian, dan gerakkan asosiasi-asosiasi menuju arah ini.

Allah beserta kalian dan kemenangan sempurna menanti kalian, insya Allah.

Sayyid Ali Khamenei