Rencana Baru Iran untuk Pengembangan Satelit Penginderaan Jauh dan Komunikasi

Menurut laporan koresponden ABNA, Vahid Yazdanian, Kepala Lembaga Penelitian Antariksa Iran, dalam program televisi yang ditayangkan malam ini, mengucapkan selamat atas pencapaian industri antariksa negara baru-baru ini dan mengatakan: "Industri antariksa Iran, terutama dalam satu setengah tahun terakhir dan di bawah pemerintahan ke-14, telah bergerak lebih cepat di jalur pengembangan, dan besok tiga satelit penginderaan jauh dalam negeri akan berhasil diluncurkan."

Ia menambahkan: "Satelit penginderaan jauh ini bertugas mentransmisikan data gambar dengan resolusi mulai dari sekitar 15 meter hingga kurang dari 5 meter. Data ini dapat digunakan dalam berbagai aktivitas termasuk pertanian, manajemen sumber daya air, pemantauan lingkungan, dan bidang aplikasi lainnya, serta akan menambah jajaran satelit dalam negeri."

Kepala Lembaga Penelitian Antariksa tersebut, merujuk pada perbedaan antara satelit-satelit ini dengan model sebelumnya, menyatakan: "Satelit-satelit ini akan ditempatkan di orbit LEO pada jarak sekitar 500 kilometer dari permukaan bumi. Setiap satelit terdiri dari berbagai subsistem yang semuanya dirancang, dibangun, dan dikembangkan dengan mengandalkan kemampuan domestik. Salah satu kemajuan terpenting pada satelit ini adalah peningkatan resolusi gambar; jika dulu satelit dibuat dengan resolusi 20 meter, kini dengan penekanan dari Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi serta pendekatan peluncuran yang berorientasi layanan, fokus diarahkan pada peningkatan akurasi gambar."

Yazdanian melanjutkan: "Hari ini kita telah mencapai kekuatan resolusi yang secara bertahap dapat digunakan untuk aplikasi pertanian dan industri di dalam negeri. Masa pakai satelit-satelit ini adalah antara dua hingga lima tahun, yang dianggap sesuai dengan standar global, dan kami berharap setelah peluncuran, kita akan melihat peningkatan masa operasionalnya."

Merujuk pada rencana masa depan lembaga tersebut, ia mengatakan: "Pendekatan satelit yang berorientasi pada layanan sedang menjadi agenda utama. Ketiga satelit penginderaan jauh ini dibangun dengan investasi sektor swasta dan tujuan kami adalah memperkuat rantai nilai ekonomi antariksa atas penekanan Presiden dan Menteri Komunikasi, serta meningkatkan peran sektor swasta."

Kepala Lembaga Penelitian Antariksa Iran juga menyinggung rencana negara di bidang satelit komunikasi dan berkata: "Menyusul keberhasilan peluncuran satelit komunikasi Nahid pada musim panas ini sebagai satelit komunikasi pertama di negara ini, desain dan pembangunan satelit komunikasi 'Nahid 3' juga telah masuk dalam agenda dan rencana terperinci sedang dijalankan di bidang ini."