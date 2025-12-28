Kerja Sama Angkatan Laut Iran, Tiongkok, dan Rusia Masuki Tahap Latihan Tempur Riil

Menurut laporan koresponden ABNA, Laksamana Madya Shahram Irani, Komandan Angkatan Laut Militer Republik Islam Iran, dalam wawancara dengan Radio Goftogoo menjelaskan perkembangan terbaru dari latihan-latihan laut internasional dan gabungan, serta mengumumkan perluasan kerja sama angkatan laut Iran dengan berbagai negara dan peningkatan posisi Republik Islam di kancah internasional.

Komandan Angkatan Laut Militer merujuk pada penyelenggaraan latihan laut gabungan dalam waktu dekat dan berkata: "Latihan ini akan diadakan dengan partisipasi beberapa negara anggota dan diselenggarakan oleh Afrika Selatan; gugus tugas 103 Angkatan Laut Militer Republik Islam Iran saat ini sedang dalam perjalanan menuju lokasi latihan."

Ia menambahkan: "Unit-unit yang berpartisipasi akan ditempatkan di wilayah tersebut selama sekitar satu minggu hingga sepuluh hari, dan latihan yang direncanakan akan dilakukan di samudera, yang merupakan kesempatan sangat baik untuk meningkatkan kemampuan operasional dan koordinasi maritim."

Laksamana Madya Irani juga menyinggung latihan laut gabungan Iran, Tiongkok, dan Rusia yang telah diadakan dalam beberapa tahun terakhir dengan tuan rumah Angkatan Laut Militer di pesisir selatan negara tersebut, dan menyatakan: "Poros utama dari latihan-latihan ini adalah menjamin keamanan navigasi, perlindungan jalur pelayaran, dan pelaksanaan patroli laut bersama." Menurutnya, sejak tahun lalu, dengan kesepakatan negara-negara peserta, latihan trilateral ini juga menerima kehadiran pengamat dan partisipasi dari negara-negara lain.

Komandan Angkatan Laut Militer menegaskan: "Tahun lalu enam negara hadir sebagai pengamat dan diperkirakan tahun ini setidaknya 12 negara akan berpartisipasi dalam format pengamat."

Ia menambahkan: "Pada periode-periode sebelumnya, negara-negara regional termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Azerbaijan, dan Kazakhstan hadir, dan tahun ini negara-negara seperti Indonesia juga akan bergabung dalam kelompok peserta, yang menunjukkan peningkatan level dan kredibilitas latihan ini."

Laksamana Madya Irani merujuk pada peningkatan kualitas latihan tempur dan berkata: "Latihan-latihan yang sebelumnya terutama di bidang pencarian dan penyelamatan (SAR), keamanan kapal, dan operasi laut dasar, kini telah mencapai tingkat yang lebih tinggi dan latihan operasional yang lebih maju yang disebut 'latihan panas' (tempur riil) telah masuk dalam agenda."

Ia menganggap salah satu pencapaian penting dari latihan-latihan ini adalah terciptanya "bahasa operasional bersama" dan berkata: "Inisiatif ini disusun atas usul Republik Islam Iran, yang berdasarkan hal tersebut, unit-unit multinasional dapat melakukan operasi secara benar-benar bersama; sedemikian rupa sehingga pasukan dari berbagai negara, meskipun memiliki perbedaan bahasa ibu, dapat bertindak secara terkoordinasi dalam satu misi tunggal."

Di bagian lain dari pembicaraan ini, Komandan Angkatan Laut Militer menganggap latihan internasional dan regional sebagai instrumen penting untuk memperkuat kerja sama maritim dan diplomasi pertahanan, serta menambahkan: "Latihan-latihan ini selain menunjukkan bendera dan kemampuan pertahanan negara, juga membawa pesan budaya, ekonomi, dan keamanan, serta menjadi dasar pengembangan interaksi di bidang ekonomi laut, pariwisata, serta kerja sama industri dan pendidikan."

Ia menekankan: "Kehadiran unit militer negara-negara di pelabuhan satu sama lain meningkatkan kepercayaan timbal balik dan menyediakan platform yang tepat untuk perluasan kerja sama ekonomi dan berbasis laut. Selain itu, interaksi ini meningkatkan keamanan maritim dan memperkuat posisi Republik Islam Iran dalam konstelasi regional dan internasional."

Laksamana Madya Shahram Irani menutup dengan menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan dukungan operasional bagi Angkatan Laut Militer di perairan jauh, dan berkata: "Pencapaian latihan-latihan ini, baik di bidang pertahanan maupun non-pertahanan, sangat luas dan berpengaruh, serta memainkan peran penting dalam pengembangan Angkatan Laut dan penjaminan keamanan maritim yang berkelanjutan."