Menurut laporan Kantor Berita ABNA yang mengutip kantor berita Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri Venezuela pada hari Sabtu ini menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Sekali lagi kami menekankan pengakuan penuh dan tanpa syarat oleh Venezuela atas kedaulatan, kesatuan, dan integritas wilayah Republik Federal Somalia."

Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Venezuela mengenai hal ini disebutkan: "Caracas mematuhi dan mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB dan Uni Afrika yang menghormati integritas wilayah Somalia."

Gideon Sa'ar, Menteri Luar Negeri rezim Zionis, mengumumkan pada hari Jumat bahwa rezim tersebut dan Republik Somaliland telah menandatangani perjanjian untuk menjalin hubungan diplomatik penuh, yang mencakup penunjukan duta besar dan pembukaan kedutaan besar.

Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, sebelumnya juga telah mengundang Abdirahman Mohamed Abdullahi, pemimpin separatis Somaliland, untuk mengunjungi wilayah pendudukan dalam sebuah panggilan konferensi video.

Media rezim penjajah sebelumnya telah melaporkan Somaliland sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan oleh rezim tersebut untuk deportasi paksa warga Palestina yang tinggal di Gaza dari tanah air mereka.

Separatis Somaliland mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari Somalia pada tahun 1991, namun sejauh ini tidak ada satu pun negara anggota PBB yang mengakui mereka. Separatis Somaliland menguasai bagian utara Somalia.