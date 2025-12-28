  1. Home
  2. melayani
  3. Berita Eropa

Lavrov: Rezim Kiev Tidak Siap untuk Dialog Konstruktif

28 Desember 2025 - 09:34
News ID: 1766963
Source: ABNA
Lavrov: Rezim Kiev Tidak Siap untuk Dialog Konstruktif

Menteri Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa Ukraina tidak siap untuk melakukan pembicaraan yang konstruktif.

Menurut laporan Kantor Berita ABNA yang mengutip kantor berita TASS, Sergey Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, menyatakan bahwa Moskow tidak melihat tanda-tanda kesiapan dari rezim Volodymyr Zelensky dan pendukung Baratnya untuk memasuki negosiasi yang konstruktif.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita TASS mengenai hasil tahun 2025, Lavrov mengatakan: "Kami melihat bahwa rezim Zelensky dan para pelindung Eropa mereka tidak siap untuk masuk ke dalam dialog yang konstruktif."

Ia menambahkan: "Rezim ini mengintimidasi warga sipil dengan melakukan tindakan sabotase dan menargetkan infrastruktur sipil di negara kami."

Your Comment

You are replying to: .
captcha