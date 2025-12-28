Menurut laporan Kantor Berita ABNA yang mengutip kantor berita TASS, Sergey Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, menyatakan bahwa Moskow tidak melihat tanda-tanda kesiapan dari rezim Volodymyr Zelensky dan pendukung Baratnya untuk memasuki negosiasi yang konstruktif.

Dalam sebuah wawancara dengan kantor berita TASS mengenai hasil tahun 2025, Lavrov mengatakan: "Kami melihat bahwa rezim Zelensky dan para pelindung Eropa mereka tidak siap untuk masuk ke dalam dialog yang konstruktif."

Ia menambahkan: "Rezim ini mengintimidasi warga sipil dengan melakukan tindakan sabotase dan menargetkan infrastruktur sipil di negara kami."