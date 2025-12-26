Dewan Kota Madrid Menyetujui Pembangunan Pemakaman Khusus Muslim

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Dewan Kota Madrid dengan menyetujui pengalokasian dana, menyepakati pembangunan sebuah kompleks pemakaman Islam di kawasan Carabanchel (salah satu distrik di barat daya Madrid). Keputusan ini, yang diambil setelah bertahun-tahun tuntutan berkelanjutan, disambut luas oleh komunitas Muslim setempat dan digambarkan sebagai pencapaian bersejarah.

Berdasarkan keputusan yang diambil dalam kerangka anggaran Dewan Kota Madrid tahun 2026, pada tahap awal akan dibangun 150 makam Islam. Pada tahap-tahap berikutnya, kapasitas ini akan ditingkatkan dengan penambahan 50 makam pada setiap tahap, hingga pada akhirnya pemakaman baru tersebut mampu menampung sekitar 2.500 makam. Proyek ini dirancang untuk menjawab kebutuhan yang terus meningkat dari komunitas Muslim Madrid.

Asosiasi Al-Dafn al-Karim di Spanyol menyampaikan rasa puas dan gembira atas pengesahan keputusan ini. Mereka menyatakan bahwa langkah tersebut merupakan hasil dari bertahun-tahun advokasi, upaya berkelanjutan, dan tekanan hukum yang dilakukan oleh warga dan komunitas Muslim untuk menyediakan tempat pemakaman yang layak sesuai dengan syariat Islam.

Dewan Kota Madrid juga mengumumkan bahwa selain area pemakaman, akan disediakan fasilitas khusus untuk pemandian jenazah (ghusl) sesuai dengan ketentuan Islam di dalam kompleks pemakaman tersebut. Penyelesaian akhir proyek direncanakan masuk dalam agenda hingga tahun 2027.