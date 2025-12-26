PBB Akan Membangun Tiga Pusat Layanan Kesehatan Terpadu di Kunar, Kandahar, dan Daikundi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – UNHCR pada Selasa (22/12) melalui sebuah pernyataan resmi mengumumkan peluncuran program baru untuk memperkuat layanan kesehatan di Afghanistan.

Lembaga ini menyatakan bahwa dengan anggaran sebesar tiga juta dolar AS, dalam dua tahun mendatang akan dibangun tiga pusat kesehatan komprehensif di provinsi-provinsi Kunar, Kandahar, dan Daikundi.

Menurut UNHCR, pusat-pusat kesehatan tersebut akan dibangun dalam rangka mendukung para pengungsi yang kembali ke Afghanistan serta para pengungsi internal (IDPs). Pendanaan proyek ini akan disediakan melalui Dana Kemanusiaan Afghanistan.

Dalam pernyataan tersebut dijelaskan bahwa pusat kesehatan di Provinsi Kunar akan beroperasi sebagai rumah sakit umum, dengan kapasitas pelayanan bagi sekitar 150.000 orang.

UNHCR menegaskan bahwa proyek ini bertujuan untuk meningkatkan akses kelompok rentan terhadap layanan kesehatan serta mengurangi tekanan terhadap infrastruktur kesehatan lokal di Afghanistan.