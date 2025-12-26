Turki Bersiap Menghadapi Israel

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Alon Liel, mantan diplomat Israel, mengatakan bahwa Turki sebagai respons atas peringatan-peringatan dari Israel, sedang meningkatkan sistem pertahanan udara dan kekuatan angkatan udaranya, serta bersiap menghadapi potensi konflik dengan Israel.

Mengutip laporan RT Arabic, Liel menjelaskan bahwa pesan-pesan Israel telah meningkatkan persepsi ancaman di Ankara, yang pada gilirannya mendorong pengembangan sistem pertahanan udara Turki.

Ia juga menyampaikan kekhawatiran atas risiko bentrokan militer di Suriah serta peran Turki di Gaza, seraya menegaskan bahwa penguatan kerja sama militer Turki dengan Azerbaijan berpotensi memperbesar eskalasi ketegangan di kawasan.