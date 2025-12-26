Pertemuan Duta Besar Iran dan Menteri Tenaga Kerja Pemerintahan Sementara Afghanistan: Ciptakan Ruang Kerja bagi Pekerja Terampil di Pasar Kedua Negar

Kantor Berita Internasional Ahlulbait - ABNA - Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial pemerintahan sementara Afghanistan pada hari Rabu (23 Desember 2025) mengumumkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai isu, termasuk pengiriman tenaga kerja Afghanistan ke Iran secara legal, penataan tenaga kerja yang lebih baik, perluasan kerja sama bersama, serta peninjauan kondisi para migran Afghanistan.

Dalam pertemuan itu, Omari menyatakan harapannya agar proses penerbitan izin kerja legal bagi migran Afghanistan dipermudah, serta adanya kerja sama dalam pengembangan program pendidikan dan pelatihan teknis–kejuruan di Afghanistan, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Ia juga menekankan bahwa seluruh hak pekerja Afghanistan yang tinggal di Iran—terutama pembayaran upah yang adil serta penyediaan lingkungan kerja yang aman dan sehat—harus dijamin dan dilindungi.

Menteri Tenaga Kerja pemerintahan sementara Afghanistan mengusulkan kepada Duta Besar Iran pembentukan komisi bersama untuk menyelesaikan perselisihan ketenagakerjaan dan berbagai persoalan yang dihadapi pekerja Afghanistan di Iran, agar tantangan-tantangan tersebut dapat ditangani secara efektif.

Omari menambahkan bahwa pemerintahan sementara Afghanistan berminat mencapai kesepahaman bersama dengan Republik Islam Iran terkait transfer tenaga kerja terampil dan profesional secara teratur, legal, dan saling menguntungkan, perlindungan hak-hak mereka di Iran, serta peningkatan kapasitas keahlian, sehingga pertukaran tenaga kerja antara kedua negara dapat terwujud.

Di sisi lain, Duta Besar Republik Islam Iran dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa Teheran siap bekerja sama dengan Afghanistan melalui pelaksanaan proyek-proyek bersama di bidang pemindahan migran dan dukungan sosial bagi mereka.

Alireza Bikdeli menambahkan: “Kami meyakini bahwa kerja sama dengan Afghanistan bukan hanya tanggung jawab kemanusiaan, tetapi juga merupakan kebutuhan mendesak bagi stabilitas kawasan.”

Ia menegaskan bahwa Iran tertarik pada pertukaran tenaga kerja dengan Afghanistan, dan lebih memilih agar tersedia ruang kerja bagi pekerja Afghanistan yang terampil di pasar tenaga kerja Iran, serta bagi pekerja Iran yang terampil di pasar tenaga kerja Afghanistan.

Duta Besar Iran juga meyakinkan bahwa kerja sama berkelanjutan Iran dengan Afghanistan akan terus berlanjut.

Menurut keterangan pers Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial pemerintahan sementara Afghanistan, kedua pihak dalam pertemuan tersebut berkomitmen melanjutkan kerja sama di bidang penciptaan lapangan kerja, perluasan pasar tenaga kerja, peningkatan pendidikan dan pelatihan teknis–kejuruan, serta penataan urusan migran.

Kementerian tersebut juga menyebutkan bahwa Duta Besar Iran mengundang Menteri Tenaga Kerja dan Urusan Sosial pemerintahan sementara Afghanistan untuk melakukan kunjungan resmi ke Teheran.

Perlu dicatat, Kementerian Tenaga Kerja dan Urusan Sosial Taliban tidak merilis foto apa pun dari pertemuan ini, karena banyak lembaga pemerintahan sementara Afghanistan—mengikuti aturan amar makruf yang dikeluarkan atas perintah pemimpin Taliban—melarang publikasi gambar makhluk hidup.