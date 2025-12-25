  1. Home
Warga Provinsi Daikundi Menyumbang Lebih dari 26 Juta Afghani untuk Sektor Pendidikan

25 Desember 2025 - 20:04
Kementerian Pendidikan pemerintahan sementara Afghanistan mengumumkan bahwa warga Provinsi Daikundi telah menyalurkan bantuan lebih dari 26 juta afghani untuk sektor pendidikan di provinsi tersebut sejak awal tahun berjalan.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Menurut laporan resmi Kementerian Pendidikan pemerintahan sementara Afghanistan, total bantuan masyarakat di Provinsi Daikundi hingga saat ini mencapai 26 juta 91 ribu afghani. Bantuan tersebut dihimpun untuk mendukung sekolah-sekolah, meningkatkan proses pembelajaran, serta memenuhi sebagian kebutuhan sektor pendidikan di wilayah tersebut.

Berdasarkan laporan yang disampaikan, warga Provinsi Daikundi sebelumnya juga telah mewakafkan lahan seluas 288 meter persegi untuk pembangunan sekolah-sekolah dan hauzah (lembaga pendidikan agama).

Kementerian Pendidikan pemerintahan sementara Afghanistan menambahkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan memainkan peran penting dalam kelangsungan aktivitas lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di daerah terpencil dan kurang terlayani.

Selain itu, dilaporkan pula bahwa di provinsi-provinsi lain terdapat contoh kerja sama serupa. Warga di distrik Raghistan (Badakhshan), Nejrab (Kapisa), dan Ashtarlay (Daikundi) sebelumnya telah membangun beberapa sekolah dan satu pusat layanan kesehatan dengan biaya pribadi.

Menurut para pejabat terkait, berbagai bentuk kerja sama ini menunjukkan peran signifikan masyarakat dalam mendukung pendidikan dan layanan publik di Afghanistan.

