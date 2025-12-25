Galeri Foto: Aksi Pengungsi di Gaza; Tanpa Perlindungan Menghadapi Dingin dan Hujan

Warga Gaza berkumpul di depan rumah-rumah mereka yang hancur di Kota Gaza, menuntut percepatan upaya rekonstruksi serta penyediaan rumah-rumah portabel (kontainer/konex) sebagai pengganti tenda.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Sejumlah warga Gaza menggelar aksi di depan bangunan tempat tinggal yang telah hancur, sambil menuntut agar proses pembangunan kembali dipercepat dan rumah portabel serta unit kontainer segera disediakan sebagai alternatif tenda-tenda darurat yang tidak memberikan perlindungan memadai dari dinginnya musim hujan dan musim dingin, maupun panas ekstrem di musim panas.

Para peserta aksi—yang tidak memiliki mimbar atau podium khusus—menyampaikan tuntutan mereka kepada media melalui poster dan tulisan tangan, sebagai bentuk protes damai atas kondisi kemanusiaan yang kian memburuk.