Galeri Foto: Prosesi Pemakaman Para Syuhada Hizbullah Digelar di Lebanon Selatan

Front Perlawanan Lebanon menggelar prosesi pemakaman jenazah dua syuhada Hizbullah, yakni Salim Naji Ouda dan Ali Mad Dehini.

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Upacara pemakaman tersebut diselenggarakan di beberapa kota di Lebanon selatan, yakni Al-Mansouri, Naqoura, dan Tyre, untuk mengenang syahidnya Salim Naji Ouda dan Ali Mad Dehini. Dalam prosesi tersebut, para peserta meneriakkan slogan-slogan menentang Amerika Serikat dan rezim Zionis, serta menegaskan komitmen untuk tetap teguh di jalan perlawanan Huseini.

Acara ini turut dihadiri oleh Hussein Jishi, para ulama, pejabat keagamaan dan lokal, keluarga para syuhada, serta kerumunan besar masyarakat yang hadir untuk menghormati dan mengenang pengorbanan para syuhada.