Ketakutan Zionis akan Terulangnya "Al-Aqsa Flood" di Wilayah Baru

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Ma'an, media rezim Zionis mengutip laporan yang diterbitkan oleh salah satu pejabat rezim tersebut yang memperingatkan bahwa situasi keamanan di Yerusalem yang diduduki sangat mengkhawatirkan dan lonceng bahaya telah berbunyi mengenai kemungkinan terjadinya operasi anti-Israel di wilayah ini.

Laporan tersebut menekankan bahwa rezim Zionis belum mengambil pelajaran dari operasi "Al-Aqsa Flood" dan tidak memiliki persiapan yang diperlukan untuk menghadapi perkembangan keamanan di Yerusalem yang diduduki. Diklaim dalam laporan tersebut bahwa warga Palestina dapat memasuki wilayah pendudukan melalui rute-rute di sekitar Yerusalem tanpa pemeriksaan atau pengawasan. Penggunaan peralatan modern tidak menggantikan peran personel keamanan di lapangan.

Sementara itu, rezim Zionis sejak terjadinya operasi "Al-Aqsa Flood" di Jalur Gaza telah melakukan serangan harian terhadap berbagai wilayah di Tepi Barat dengan berbagai alasan dan menawan ratusan warga Palestina yang tidak bersalah. Salah satu dampak dari operasi ini adalah meluasnya rasa tidak aman di seluruh wilayah pendudukan di kalangan penduduk Zionis yang tinggal di sana.