Reaksi Turki terhadap Pernyataan Netanyahu: "Sangat Konyol"

Menurut laporan kantor berita ABNA, Burhanettin Duran, kepala departemen komunikasi kepresidenan Turki, menyatakan bahwa kebijakan rezim Zionis yang tidak rasional dan tidak terkendali terhadap kekuatan Turki tidak dapat digambarkan selain sebagai pendekatan yang konyol.

Ia menambahkan: "Kebijakan berkelanjutan dari Israel yang telah mendestabilisasi kawasan ini sangat memuakkan. Turki saat ini, di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdoğan, adalah penjamin perdamaian dan stabilitas kawasan. Kabinet Netanyahu telah menyebabkan pertumpahan darah dan penderitaan di kawasan tersebut, serta bertindak sebagai kekuatan pendudukan di Palestina dan Suriah yang mencoba menutupi tujuan ekspansionisnya dengan dalih keamanan dalam negeri. Kita telah menyaksikan salah satu genosida paling keji dalam sejarah, dan pembicaraan pejabat Israel tentang ambisi imperialistik pihak lain adalah kontradiksi murni."

Pejabat Turki tersebut menyatakan bahwa Tel Aviv telah menyulut perang terhadap tujuh negara di Timur Tengah selama dua tahun terakhir. Kabinet Netanyahu, dalam arti sebenarnya, adalah bencana bukan hanya bagi kawasan tetapi juga bagi warga Israel sendiri. Ia menegaskan bahwa pernyataan konyol dan tipu muslihat yang tidak berharga ini tidak akan menghentikan dukungan Turki terhadap saudara-saudara di Palestina.