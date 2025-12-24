Menurut laporan kantor berita ABNA, surat kabar Yedioth Ahronoth mengakui bahwa Kementerian Keuangan rezim Zionis merasa ngeri akan pecahnya konflik militer apa pun dengan Iran, karena konflik tersebut akan menelan biaya puluhan miliar shekel bagi Tel Aviv.

Laporan tersebut menyatakan bahwa biaya konflik tersebut akan berdampak buruk pada anggaran sektor pendidikan dan kesehatan di wilayah pendudukan.

Laporan itu lebih lanjut menekankan bahwa konflik militer dengan Iran akan menyebabkan anggaran pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan infrastruktur dipotong secara menyakitkan selama tiga tahun berturut-turut—di bawah bayang-bayang dua tahun perang Gaza, yang dianggap sebagai perang terpanjang dalam sejarah palsu rezim Zionis—dan memberikan pukulan besar lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah pendudukan.

Pejabat tinggi di Kementerian Keuangan rezim Zionis memperingatkan bahwa konflik baru dengan Iran akan menyebabkan kerusakan baru pada bangunan dan infrastruktur rezim tersebut.

Mereka menyatakan bahwa penutupan biaya-biaya ini harus dilakukan melalui peningkatan defisit anggaran, pemotongan tajam anggaran kementerian lain, atau kenaikan pajak. Hal ini terjadi saat pemilu sudah dekat, padahal bentrokan sebelumnya dengan Iran telah menyebabkan pengurangan anggaran di kementerian-kementerian lain.