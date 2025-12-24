Menurut laporan kantor berita ABNA, Alexander Gusarov, kepala departemen Atlantik Utara di Kementerian Luar Negeri Rusia, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Izvestia: "Dimulainya kembali penerbangan langsung antara Rusia dan Amerika Serikat telah lama tertunda. Langkah ini dapat secara jelas menunjukkan peningkatan hubungan antara kedua negara dan pemulihan kepercayaan timbal balik antar pemerintah."

Ia menambahkan: "Kami berharap pihak Amerika menunjukkan kemauan politik yang diperlukan untuk mencabut blokade udara yang tidak membuahkan hasil terhadap Rusia."

Diplomat Rusia tersebut mencatat bahwa normalisasi lalu lintas udara dengan Rusia akan menguntungkan sektor penerbangan Amerika di atas segalanya. Menurut Gusarov, salah satu hasil dari kebijakan ini adalah ketidakmampuan maskapai penerbangan AS untuk menggunakan ruang udara Rusia, yang pada akhirnya melemahkan posisi perusahaan-perusahaan Amerika dalam persaingan dengan negara lain.

Ia menambahkan: "Kami menyerukan dimulainya dialog non-politik dan tanpa prasyarat sesegera mungkin antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab di kedua negara untuk menghilangkan hambatan teknis dalam dimulainya kembali penerbangan."