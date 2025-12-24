Pernyataan Lembaga Internasional Ahlulbait Mengecam Penistaan Al-Qur’an di Amerika / Umat Muslim Tidak Akan Diam Terhadap Penistaan Kesucian

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Menyusul tindakan menghina dan provokatif yang dilakukan oleh seorang calon senator Partai Republik di Amerika terhadap Al-Qur’an, Lembaga Internasional Ahlulbait mengeluarkan pernyataan yang menekankan bahwa setiap bentuk penghinaan terhadap Al-Qur’an merupakan serangan terang-terangan terhadap kesucian umat Muslim dan pelanggaran nyata terhadap hak-hak kemanusiaan dan agama.

Teks pernyataan tersebut sebagai berikut:

Bismillahirrahmanirrahim

"Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, padahal Allah menyempurnakan cahaya-Nya walaupun orang-orang kafir tidak menyukai." (Al-Saff: 8)

Kebenaran dari Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Agung.

Para penindas ingin memadamkan cahaya Allah dengan [ucapan-ucapan batil dari] mulut mereka, namun Allah selalu menyempurnakan cahaya-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya.

Menanggapi upaya-upaya anti-kebenaran dari para pelaku budaya dan peradaban Barat yang menyerang kesucian agama Islam, baru-baru ini seorang calon senator Partai Republik di Amerika, dalam sebuah pertemuan kampanye, dengan sengaja dan tanpa rasa malu menempatkan sebuah salinan Al-Qur’an ke dalam mulut seekor babi. Tindakan calon senator ini menunjukkan tingkat kebencian proyek Amerika-Sionis terhadap Islam dan umat Muslim, dan melalui tindakan provokatif yang berani dan anti-Islam ini, kemarahan umat Muslim di seluruh dunia memuncak, yang seharusnya dikutuk oleh aktivis hak asasi manusia dan pengamat internasional.

Tindakan menghina ini dilakukan dalam kerangka perang menyeluruh dan terorganisir yang menargetkan Al-Qur’an, keyakinan, dan perasaan umat Muslim.

Lembaga Internasional Ahlulbait, sebagai organisasi internasional non-pemerintah yang memiliki misi menjelaskan dan mendukung dasar-dasar Islam serta nilai-nilai kitab suci, dengan tegas mengecam tindakan bodoh dan bermusuhan ini, serta menyatakan bahwa setiap penghinaan terhadap kitab suci Allah merupakan serangan dan penghinaan langsung terhadap seluruh umat Islam. Umat Muslim tidak akan diam dan tidak akan membiarkan tindakan menghina ini terjadi dengan dalih kebebasan berbicara atau alasan palsu lainnya.

Majelis Dunia Ahlulbait mengimbau seluruh lembaga akademik, keagamaan, universitas, dan khususnya organisasi masyarakat, untuk melalui tindakan budaya, media, dan hukum, melindungi kesucian Al-Qur’an, dan menekankan agar tidak diam terhadap penghinaan terhadap agama dan serangan terhadap institusi keagamaan.

Majelis Dunia Ahlulbait juga menyerukan kepada semua pejuang kebebasan dan kaum monoteis di seluruh dunia untuk bersatu dengan umat Muslim dalam menghadapi tindakan jahat yang menghina kesucian agama. Selain itu, anggota, afiliasi, dan seluruh penganut ajaran Ahlulbait diimbau untuk mengeluarkan pernyataan, menyelenggarakan demonstrasi, serta melakukan tindakan hukum dan kampanye yang tepat untuk menentang penghinaan yang bodoh, bertentangan dengan fitrah kemanusiaan, dan melanggar hak asasi manusia ini, serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan efektif.

Lembaga Internasional Ahlulbait

22 Desember 2025