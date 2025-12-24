Gelombang Baru Pengungsian di Kota Aleppo, Suriah / Ketidakpercayaan Warga Lokal dan Berlanjutnya Pengungsian Paksa

Kantor Berita Internasional Ahlulbait – ABNA – Bentrokan yang terjadi pada hari Senin antara pasukan keamanan “Asayish” yang berafiliasi dengan “Pasukan Demokratik Suriah” dan pasukan pemerintahan Julani di kota Aleppo, Suriah, menyebabkan sejumlah warga sipil dan petugas bantuan tewas dan terluka. Hingga kemarin, berbagai kawasan di kota Aleppo menyaksikan gelombang besar pengungsian warga sipil menuju daerah yang lebih aman, sementara kedua pihak saling menuding satu sama lain sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pecahnya dan dampak bentrokan tersebut.

Berdasarkan laporan surat kabar Lebanon Al-Akhbar, percikan awal eskalasi ketegangan terjadi pada pukul lima sore hari Senin di Lapangan Shihan, Aleppo, dan dengan cepat meluas ke Lapangan Al-Lairamoun, yang merupakan pintu masuk utara kota Aleppo serta jalur menuju jalan vital Ghazi Antep. Bentrokan ini, yang melibatkan penggunaan senjata berat dan semi-berat, dimulai sehari setelah beredarnya sebuah surat edaran di media sosial; surat edaran yang dinisbatkan kepada “Direktorat Jenderal Keamanan Dalam Negeri” (Asayish) di Aleppo, yang melarang masuk dan lalu lintas seluruh truk besar dan menengah ke kawasan Sheikh Maqsoud, Ashrafiyah, dan Bani Zaid, serta pergerakan sepeda motor milik warga sipil dan lembaga, mulai hari Senin hingga awal tahun baru.

Dengan dimulainya bentrokan, ketegangan juga meluas ke kawasan Sheikh Maqsoud dan Ashrafiyah; dua kawasan yang karena berada di dataran tinggi memiliki posisi strategis secara militer dan memungkinkan penguasaan pandangan terhadap wilayah luas kota Aleppo. Secara bersamaan, gelombang pengungsian dari kawasan-kawasan ini meluas ke daerah sekitarnya, termasuk Al-Midan, Al-Halak, Bustan Al-Basha, Al-Suryan Al-Jadid, Sheikh Taha, Al-Khalidiyah, dan Jalan Nil.

Meski Pemerintah Provinsi Aleppo menyerukan agar warga menjauhi wilayah konflik, cepat dan intensnya perkembangan di lapangan menyebabkan dua peluru mortir jatuh di kawasan permukiman sekitar Jembatan Al-Razi di wilayah Jamiliah, yang mengakibatkan seorang perempuan dan anaknya meninggal dunia. Selain itu, sejumlah rumah di kawasan Jamiliah dan Sheikh Taha terbakar, dan beberapa peluru mortir juga menghantam kawasan Al-Suryan Al-Jadid yang berdekatan dengan Ashrafiyah.

Menyusul perkembangan tersebut, seluruh rumah sakit di Provinsi Aleppo mengumumkan status siaga penuh, dan tenaga medis ditempatkan dalam kondisi siap siaga. Pada saat yang sama, upaya untuk menyediakan peralatan dan obat-obatan penting guna menangani kondisi darurat ditingkatkan. Rumah Sakit Pemerintah Al-Razi di kota Aleppo menerima 10 warga sipil yang terluka dan 5 petugas bantuan.

Munir Mohammad, Kepala Kantor Media Dinas Kesehatan Aleppo, dalam wawancara dengan surat kabar Al-Akhbar menyatakan bahwa jumlah korban bentrokan ini telah mencapai 4 orang tewas dan 15 orang terluka dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Sementara itu, langkah-langkah keamanan yang luas diterapkan di kawasan sekitar Sheikh Maqsoud dan Ashrafiyah, dan Gubernur Aleppo, Azzam Al-Gharib, mengumumkan peningkatan tingkat kesiapsiagaan di sektor gawat darurat, kesehatan, dan layanan guna merespons dengan cepat.

Meskipun kedua pihak mengumumkan gencatan senjata pada pukul 10 malam hari Senin—yang tidak dilanggar—serta bersamaan dengan keputusan untuk menangguhkan aktivitas sekolah di kota Aleppo, pada pagi hari kemarin, khususnya di sekitar Taman Al-Sanoubari yang berdekatan dengan kawasan Sheikh Maqsoud, tercatat gelombang besar pengungsian warga dari kawasan Sheikh Maqsoud dan Ashrafiyah menuju daerah yang lebih aman. Para pengungsi hanya mampu membawa barang-barang paling penting di tengah dinginnya cuaca di wilayah utara Suriah.

Pergerakan ini didorong oleh keyakinan kuat para pengungsi bahwa ketenangan rapuh saat ini tidak mencerminkan realitas di lapangan di dua kawasan kota Aleppo tersebut. Oleh karena itu, para warga berada dalam kondisi menunggu dan cemas terhadap keputusan politik dan militer yang akan datang; keputusan-keputusan yang pengalaman serupanya telah mereka alami pada bulan Oktober lalu, ketika bentrokan berlangsung selama tiga jam dan berakhir dengan pengumuman gencatan senjata, namun gencatan senjata itu pun runtuh dalam waktu singkat. Menurut kesaksian sejumlah warga, siapa pun yang berhasil keluar dari dua kawasan tersebut, tidak akan lagi dapat kembali ke sana.