Blinken: Terlalu Dini Menilai Keberhasilan Serangan terhadap Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Antony Blinken, mantan Menteri Luar Negeri AS, dalam wawancara dengan jaringan televisi CNN, mengulangi analisis sebelumnya bahwa serangan AS terhadap fasilitas nuklir damai Iran adalah sebuah kesalahan.

Ia menyatakan keraguan mengenai keberhasilan serangan AS terhadap fasilitas atom Iran dan berkata: "Meskipun saya berharap serangan itu berhasil, saya pikir masih terlalu dini untuk memberikan penilaian."

Mantan pejabat AS tersebut, merujuk pada penandatanganan kesepakatan JCPOA (kesepakatan nuklir) pada masa pemerintahan Barack Obama, mengatakan: "Kesepakatan ini menempatkan program nuklir Iran dalam kerangka kerja yang terbatas dan menjamin bahwa Iran tidak akan memiliki kemampuan untuk memproduksi bahan yang cukup untuk membuat senjata nuklir untuk jangka waktu yang relatif lama."

Blinken menyatakan bahwa kemampuan untuk memverifikasi tindakan Iran di bidang nuklir adalah salah satu keuntungan dari kesepakatan JCPOA dan menambahkan: "Jika Iran memutuskan untuk melanggar kesepakatan dan bergerak menuju produksi bahan yang diperlukan untuk membuat senjata nuklir, kita akan mengetahuinya dan bisa bereaksi."

Ia mengatakan: "Kesepakatan JCPOA memberi kita waktu setidaknya satu dekade, dan kemungkinan 15 hingga 20 tahun. Seperti yang Anda ketahui, beberapa klausulnya akan berakhir secara bertahap, tetapi ada kemungkinan untuk memperpanjangnya."

Mantan Menteri Luar Negeri di era pemerintahan Presiden Joe Biden ini juga menyatakan bahwa menghancurkan kemampuan nuklir Iran adalah keinginan pemerintahannya saat itu dan menambahkan: "Kami pun memiliki pemikiran atau kesempatan yang persis sama. Kami bertekad untuk menangani masalah ini."

Blinken menilai pilihan antara kesepakatan dengan Iran atau menyerang fasilitas atomnya sebagai pilihan antara yang buruk dan yang lebih buruk, seraya berkata: "Pertanyaan utamanya adalah, apa jalan terbaik? Masalah yang kami hadapi dengan pemboman fasilitas nuklir Iran adalah bahwa meskipun tindakan ini dapat menghambatnya satu atau dua tahun, namun jika Iran memutuskan untuk membangun kembali programnya di kedalaman tanah yang lebih dalam dan di tempat-tempat yang tidak terjangkau, maka beberapa tahun kemudian kita harus menghadapi masalah yang bahkan lebih buruk."

Ia menambahkan: "Kesepakatan diplomatik memberi kita waktu 10, 15, atau 20 tahun dan tetap mempertahankan kemungkinan untuk menggunakan kekuatan di masa depan jika diperlukan. Oleh karena itu, kita belum bisa mengatakan dengan pasti apakah serangan terhadap fasilitas atom Iran itu sukses atau tidak; karena kita tidak tahu apa keputusan yang akan diambil Iran."

Diplomat Amerika ini mengatakan: "Saya berharap rakyat Iran sampai pada kesimpulan bahwa mereka tidak boleh mengejar program nuklir, tetapi saya khawatir kenyataannya mereka tidak akan melakukannya dan pada akhirnya membangun kembali program tersebut dengan cara yang lebih berbahaya."