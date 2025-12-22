Baghaei: Rudal adalah untuk pertahanan kedaulatan negara dan tidak dapat dinegosiasikan

Menurut laporan koresponden ABNA, Esmaeil Baghaei dalam konferensi persnya yang diadakan pagi ini (Senin, 1 Dey/22 Desember), sambil mengucapkan selamat atas datangnya bulan Rajab dan merujuk pada perkembangan kawasan, mengatakan: "Kawasan kita masih bergulat dengan masalah lama, yang tidak lain adalah kelanjutan dari kejahatan rezim Zionis; perkembangan di Gaza tidak boleh mengalihkan perhatian kita dari apa yang terjadi di Tepi Barat."

Ia melanjutkan: "Perlakuan tidak manusiawi, penangkapan, dan pembunuhan adalah contoh kejahatan terhadap kemanusiaan dan sejalan dengan rencana yang telah berulang kali disebut oleh Pelapor Khusus PBB untuk Palestina sebagai proyek penghapusan kolonial Palestina. Kelanjutan kejahatan ini meningkatkan tanggung jawab semua negara dan manusia untuk membendung pelanggaran hukum oleh rezim Zionis."

Mengenai operasi "bendera palsu" (false flag) untuk mendiskreditkan penentang rezim Zionis, ia menyatakan: "Tidak ada keraguan bahwa rezim Zionis memiliki sejarah panjang dalam merancang dan melaksanakan operasi bendera palsu, dan hal ini telah terbukti bagi banyak orang; sebuah peristiwa yang dikenal sebagai urusan Lavon pada tahun 1954 di Mesir. Rezim tersebut mengeksploitasi orang Yahudi Mesir untuk melakukan serangkaian pemboman terhadap kepentingan Amerika dan Inggris serta terhadap perpustakaan dan kantor pos, dengan tujuan untuk mempertahankan kehadiran pasukan Inggris di Mesir. Ini adalah kasus yang sangat jelas. Hingga tahun 2005, rezim Zionis membantahnya, namun pada tahun itu para penyintas secara resmi diberi penghargaan dan individu-individu tersebut mengakuinya sendiri. Alat terbaik untuk melawan mereka adalah dengan mengungkapnya."

Konflik Ukraina harus diselesaikan melalui dialog

Juru bicara aparat diplomasi mengenai klaim Dewan Eropa terkait pasokan peralatan ke Rusia dalam perang Ukraina oleh Iran, Belarusia, dan Korea Utara, menyatakan: "Ini hanyalah klaim berulang lainnya. Sejak awal konflik Ukraina, kami telah menyatakan bahwa masalah harus diselesaikan melalui dialog dan kami tidak memiliki intervensi apa pun. Adalah sangat tidak logis untuk mengharapkan sebuah negara memutuskan hubungan dengan Rusia hanya karena mereka memiliki hubungan. Hubungan antara Iran dan Rusia sama sekali tidak berarti permusuhan terhadap negara lain. Negara-negara Eropa harus melihat perilaku mereka sendiri dan memikirkan mengapa keamanan Eropa terancam karena perilaku bermusuhan NATO. Mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berhenti menuduh orang lain."

Mengenai status terbaru aset bangsa Iran di Qatar, ia menambahkan: "Masalah ini adalah salah satu dari ratusan contoh pengkhianatan Amerika. Dalam kesepakatan yang dicapai, diputuskan bahwa aset milik bangsa Iran akan tersedia, namun sayangnya pihak Amerika melanggar janji tersebut, yang terus berlanjut hingga hari ini."

Israel tidak melakukan apa pun selain kejahatan dan pembunuhan

Mengenai situasi Perlawanan di kawasan, ia menegaskan: "Kegiatan rezim tersebut tidak lain adalah kejahatan dan pembunuhan. Jika kita menyebutnya sebagai kegiatan, maknanya tidak lain adalah kehancuran. Rezim ini tidak merasa memiliki bagian di kawasan ini. Rezim yang menganggap dirinya memiliki cakupan geografis dan sejarah tidak akan melakukan pembunuhan seperti itu. Namun mengenai Perlawanan, Perlawanan adalah masalah pemikiran. Selama penindasan ada, maka secara alami ia akan berlanjut. Perlawanan ada di dalam rahim masyarakat dan di hati rakyat di kawasan ini karena kita menghadapi entitas pemuja pendudukan di kawasan."

Ia melanjutkan: "Saya juga mengucapkan selamat atas pembukaan edisi keenam Radio Perlawanan. Minggu depan kita akan memperingati hari syahidnya pahlawan legendaris, Syahid Haj Qasem Soleimani."