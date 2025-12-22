Upaya Putus Asa Menteri Luar Negeri Israel untuk Meningkatkan Penduduk di Wilayah Pendudukan

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al Jazeera, Gideon Sa'ar, Menteri Luar Negeri rezim Zionis, dengan klaim palsu tentang meluasnya antisemitisme di dunia, meminta orang-orang Yahudi yang tinggal di negara-negara Barat untuk bermigrasi ke wilayah pendudukan.

Dalam pertemuan partai Likud dan perayaan hari raya Hanukkah, ia mengatakan: "Saya meminta warga Yahudi di Inggris, Prancis, Australia, Kanada, dan Belgia untuk bermigrasi ke Israel."

Sa'ar menambahkan: "Mengapa Anda membesarkan anak-anak Anda di lingkungan seperti itu! Datanglah ke tanah Anda sendiri. Kami menunggu Anda dengan tangan terbuka!"

Permintaan Sa'ar ini muncul setelah otoritas Zionis pada berbagai kesempatan memperingatkan tentang penurunan tajam imigrasi ke wilayah pendudukan dan peningkatan migrasi balik dari wilayah tersebut karena ketidakamanan dan kemungkinan serangan terhadap Zionis.