Serangan Rezim Zionis ke Gaza Berlanjut, 20 Orang Syahid Akibat Kerusakan Rumah

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip kantor berita Palestina, Shehab, helikopter militer rezim Zionis telah melanjutkan serangan dan penembakan ke wilayah pemukiman Palestina di utara kota Rafah, yang terletak di selatan Jalur Gaza, sejak satu jam yang lalu. Berdasarkan laporan ini, helikopter militer Israel juga melakukan penembakan di timur kamp pengungsi Al-Bureij dan Al-Maghazi di tengah Jalur Gaza.

Tentara Israel juga melakukan operasi pembongkaran besar-besaran di timur lingkungan Al-Zaytoun, di timur Kota Gaza.

Pesawat tempur rezim Zionis juga melakukan beberapa serangan di kota Rafah, selatan Jalur Gaza, satu jam yang lalu.

Serangan udara oleh pesawat tempur rezim Zionis di wilayah timur Khan Yunis, selatan Jalur Gaza, juga terus berlanjut. Belum ada informasi yang dirilis mengenai jumlah korban akibat serangan-serangan ini.

Di sisi lain, departemen Pertahanan Sipil Gaza mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan bahwa 20 orang di Jalur Gaza tewas akibat runtuhnya 22 rumah sejak awal bulan ini.

Pernyataan tersebut mendesak warga yang tinggal di bangunan tidak layak huni untuk segera mengosongkan rumah mereka dan mematuhi instruksi tim keselamatan. Hal ini terjadi karena kondisi cuaca yang buruk membuat banyak keluarga tidak memungkinkan untuk tinggal di tenda pengungsian, dan banyak tenda telah hancur akibat badai dan hujan baru-baru ini di Jalur Gaza.