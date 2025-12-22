  1. Home
Pakar Irak: AS Tidak Bisa Membubarkan Pasukan Hashd al-Shaabi

22 Desember 2025 - 14:57
News ID: 1764818
Source: ABNA
Seorang pakar politik Irak mengkritik campur tangan Amerika Serikat dalam urusan dalam negeri negara tersebut, terutama upaya untuk membubarkan pasukan Hashd al-Shaabi.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Maalouma, Mohammed al-Dhari, seorang pakar politik Irak, menegaskan bahwa AS tidak dapat membubarkan pasukan Hashd al-Shaabi di negara tersebut karena pasukan ini adalah bagian dari institusi militer dan keamanan resmi Irak.

Ia menambahkan: "Campur tangan AS dalam proses pengesahan undang-undang domestik Irak sangat memalukan dan ditolak. Tindakan ini merusak posisi lembaga keamanan Irak dan kita tidak boleh tinggal diam menghadapinya."

Al-Dhari menyatakan: "AS bermaksud menargetkan stabilitas dan keamanan Irak melalui tindakan-tindakan ini. Pembubaran pasukan Hashd al-Shaabi hanya dapat dilakukan melalui prosedur yang sama dengan pembubaran lembaga keamanan lainnya seperti tentara dan polisi; AS tidak memiliki wewenang untuk membubarkan pasukan ini."

