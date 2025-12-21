Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip TASS, Dmitry Peskov, juru bicara Kremlin, menilai pernyataan Volodymyr Zelensky mengenai penyelenggaraan pemilu di Ukraina sebagai pernyataan yang kontradiktif.

Peskov mengatakan: "Zelensky mengatakan ia tidak akan membiarkan Presiden Rusia Vladimir Putin mencampuri pemilu, tetapi pada saat yang sama ia meminta bantuan Amerika untuk menyelenggarakan pemilu tersebut." Ia menambahkan: "Ini berarti Zelensky tidak keberatan dengan campur tangan Amerika, tetapi menentang campur tangan Rusia. Ini adalah tanda dari semacam kebingungan."

Masa jabatan kepresidenan Zelensky telah berakhir pada 20 Mei 2024, namun Kyiv menolak mengadakan pemilu dengan alasan darurat militer yang terus berlanjut. Presiden Rusia baru-baru ini mengatakan bahwa antara lima hingga sepuluh juta warga negara Ukraina tinggal di Rusia dan jika pemilu diadakan, mereka harus diberikan kesempatan untuk memberikan suara.