Presiden Pakistan Kirim Pesan Niat Baik kepada Pemimpin Besar Revolusi Iran

Menurut laporan kantor berita ABNA, Istana Kepresidenan Pakistan di Islamabad menyatakan dalam sebuah pernyataan: "Ketika pesawat Presiden Pakistan memasuki wilayah udara Iran dalam rute dari Islamabad menuju Bagdad, Asif Ali Zardari, Presiden Pakistan, mengirimkan pesan niat baik kepada para pejabat tinggi Iran."

Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa pesan itu ditujukan kepada Yang Mulia Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Besar, dan Dr. Masoud Pezeshkian, Presiden Iran. Zardari juga menekankan pentingnya rasa hormat timbal balik dan peningkatan hubungan di kawasan tersebut.