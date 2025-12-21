Anggota Parlemen Irak: Hashd al-Shaabi adalah Penjamin Keamanan Negara Terhadap Ancaman Teroris

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip Al-Maaloumah, Mokhtar al-Turkmani, seorang anggota parlemen Irak, menegaskan bahwa pasukan Hashd al-Shaabi berfungsi sebagai penjamin keamanan negara terhadap ancaman teroris.

Ia menambahkan: "Selama beberapa tahun terakhir, pasukan ini telah membuktikan bahwa mereka adalah kekuatan nasional yang berkorban demi melindungi negara. Mereka telah berhasil menghadapi serangan teroris yang paling berbahaya."

Al-Turkmani menyatakan: "Melindungi dan mendukung pasukan ini adalah kewajiban nasional karena saat ini Hashd al-Shaabi dianggap sebagai pilar utama sistem keamanan Irak yang melindungi negara dari ancaman internal maupun eksternal. Upaya untuk merusak citra pasukan ini di mata rakyat Irak akan gagal."