Percakapan Telepon Araghchi dengan Menteri Luar Negeri Venezuela

Menurut kantor berita ABNA, Seyed Abbas Araghchi, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, dalam panggilan telepon dengan Yván Gil Pinto, Menteri Luar Negeri Republik Bolivarian Venezuela, membahas hubungan bilateral dan perkembangan di kawasan Karibia.

Menteri Luar Negeri kami, merujuk pada hubungan yang sangat baik antara Iran dan Venezuela di berbagai bidang, menekankan tekad para pemimpin kedua negara untuk memperkuat dan memperluas hubungan demi kepentingan kedua negara.

Menteri Luar Negeri menganggap tindakan AS terhadap keamanan navigasi di kawasan Karibia dan ancaman penggunaan kekuatan terhadap Venezuela sebagai pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan Piagam PBB. Sambil menyatakan solidaritas dan dukungan bagi rakyat dan pemerintah terpilih Venezuela, ia menekankan tanggung jawab komunitas internasional untuk menentang keras tindakan ilegal dan sepihak tersebut yang mengancam perdamaian dan stabilitas regional serta global.

Menteri Luar Negeri Venezuela menyampaikan terima kasih atas sikap prinsip Republik Islam Iran dalam menyatakan solidaritas terhadap rakyat dan pemerintah Venezuela menghadapi ancaman serta sanksi ilegal AS, dan menegaskan tekad Venezuela untuk membela kedaulatan nasional dan kemerdekaan mereka.