Serangan Drone Israel terhadap Sejumlah Kendaraan di Selatan Lebanon; Lebih dari 4 Korban Tewas dan Luka-luka

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Pasukan pendudukan Israel pada Jumat sore melancarkan tiga serangan di wilayah selatan Lebanon, menargetkan dua mobil dan satu sepeda motor. Hingga saat ini, sedikitnya dua orang telah gugur dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka.

Menurut keterangan Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan drone Israel terhadap sebuah sepeda motor di Yater pada pagi hari menyebabkan satu warga gugur dan satu orang terluka.

Berdasarkan laporan Kantor Berita Nasional Lebanon, sebuah drone Israel juga menargetkan sebuah mobil di kawasan Shafad al-Battikh, yang mengakibatkan gugurnya seorang warga.

Dalam serangan lain, pasukan Israel menghantam sebuah mobil yang diparkir di dekat pusat "Departemen Kesehatan Islam" di kota Jouya, yang menurut koresponden al-Akhbar menyebabkan sejumlah orang terluka. Media Lebanon melaporkan bahwa Zakariya al-Hajj, anggota dewan kota Jouya, termasuk di antara para syuhada.

Koresponden al-Akhbar juga menambahkan bahwa rangkaian agresi Israel dimulai pagi hari dengan menargetkan sebuah buldoser yang tengah bekerja membersihkan puing-puing di depan sebuah rumah yang hancur di kawasan al-Wustani, Shebaa. Artileri Israel turut membombardir Wadi al-Yas di wilayah pertanian Shanouh, pinggiran Kafr Shuba bagian selatan.