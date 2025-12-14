Brigade Al-Qassam: Hak Kami untuk Membalas Rezim Zionis Tetap Terjamin

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Mayadeen, Brigade Izz ad-Din al-Qassam, sayap militer gerakan Hamas, secara resmi mengumumkan kesyahidan "Raed Saad", komandan departemen manufaktur peralatan militer di brigade tersebut, dalam operasi pembunuhan oleh rezim Zionis, dan menyampaikan belasungkawa atas kesyahidannya.

Pernyataan Brigade Al-Qassam menyebutkan: "Komandan besar kami 'Raed Saad' telah kembali kepada Tuhannya setelah periode panjang dan luar biasa dalam pengorbanan dan pelayanan di berbagai bidang jihad dan perlawanan. Syahid yang mulia ini mencapai puncak jalan jihadnya dengan memimpin departemen industri militer Brigade Al-Qassam, yang menjadi salah satu pilar terpenting dari kreativitas perlawanan kami selama Operasi Badai Al-Aqsa."

Brigade Al-Qassam menekankan: "Musuh telah melewati semua garis merah dengan membunuh para komandan dan putra-putra rakyat Palestina serta dengan agresinya yang berkelanjutan dan harian terhadap rakyat kami di berbagai wilayah Jalur Gaza."

Bagian lain dari pernyataan tersebut menjelaskan bahwa musuh Zionis bahkan mengabaikan "Rencana Trump" dan Presiden Amerika Serikat serta para mediator harus memikul tanggung jawab atas agresi berbahaya ini.

Brigade Al-Qassam menyatakan bahwa mereka telah menunjuk seorang komandan baru untuk melaksanakan tugas-tugas yang sebelumnya diemban oleh Syahid Abu Muath (Raed Saad), dan menekankan: "Jalan jihad kami tidak akan berhenti, dan pembunuhan para pemimpin tidak akan melemahkan tekad dan kehendak kami."

Sayap militer gerakan Hamas mengakhiri pernyataannya dengan memperingatkan rezim Zionis: "Hak kami untuk membalas agresi penjajah dijamin, dan kami memiliki hak untuk membela diri dengan segenap kekuatan."