Pergerakan Baru Militer Rezim Zionis di Pinggiran Quneitra, Suriah

14 Desember 2025 - 23:42
News ID: 1761843
Source: ABNA
Sumber-sumber Suriah melaporkan adanya pergerakan baru rezim Zionis di Quneitra, Suriah selatan.

Menurut laporan kantor berita ABNA yang mengutip SANA, sumber-sumber Suriah melaporkan pergerakan baru rezim Zionis di Suriah selatan.

Sumber-sumber Suriah mengumumkan bahwa tentara Israel memasuki kota Rweihina di pinggiran Quneitra.

Para tentara Zionis juga mendirikan pos pemeriksaan dan menembakkan suar.

Perlu dicatat bahwa rezim Zionis, sejak jatuhnya rezim Suriah sebelumnya, telah melakukan serangan ekstensif ke Suriah dan baru-baru ini juga membombardir area Damaskus dengan dalih mendukung Druze.

Sejak jatuhnya rezim Bashar al-Assad, militer rezim ini, dengan melintasi garis penyangga antara wilayah Golan yang diduduki dan Suriah, telah melanjutkan pendudukan di daerah-daerah dekat Golan di provinsi Daraa dan Quneitra.

