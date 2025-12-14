Safi ad-Din: Hezbollah Lebih Kuat dari Sebelumnya dan Tidak Akan Meletakkan Senjatanya

Menurut laporan kantor berita ABNA mengutip Al Mayadeen, "Abdullah Safi ad-Din," perwakilan Hezbollah Lebanon di Iran, bertemu dengan "Ali Akbar Velayati," penasihat Pemimpin Tertinggi untuk urusan internasional, dan kedua pihak membahas perkembangan regional dan internasional.

Ali Akbar Velayati, dalam pertemuan dengan Abdullah Safi ad-Din, menekankan: "Iran, di bawah kepemimpinan dan perintah Pemimpin Tertinggi, akan secara tegas terus mendukung Hezbollah, yang berdiri di garis depan perlawanan sebagai entitas yang berharga dan berkorban."

Velayati menambahkan: "Hezbollah adalah salah satu pilar terpenting dari Front Perlawanan dan memainkan peran mendasar dalam menghadapi Zionisme."

Safi ad-Din juga mengatakan dalam pertemuan itu: "Hezbollah hari ini lebih kuat dari sebelumnya dan siap untuk mempertahankan persatuan wilayah Lebanon dan rakyatnya, dan tidak akan meletakkan senjatanya dalam keadaan apa pun."

Merujuk pada pelanggaran gencatan senjata yang berulang kali oleh rezim Zionis, dia mencatat: "Rezim Zionis dan para pendukungnya harus tahu bahwa Hezbollah akan merespons agresi secara tegas kapan pun ia memutuskan."

Perwakilan Hezbollah juga menghargai dukungan menyeluruh dari Republik Islam Iran, terutama Pemimpin Tertinggi, terhadap perlawanan Lebanon, dan menekankan bahwa dukungan ini memungkinkan rezim Zionis untuk pertama kalinya berkomitmen mematuhi gencatan senjata yang didukung oleh PBB dan pada akhirnya mengarah pada stabilisasi perbatasan selatan Lebanon dengan Palestina yang diduduki.