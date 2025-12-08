Turki al-Faisal: Israel adalah Ancaman Utama Stabilitas Kawasan, Bukan Iran

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Turki al-Faisal, mantan kepala badan intelijen Arab Saudi, dalam Konferensi “Timur Tengah dan Afrika” di Abu Dhabi menegaskan bahwa Israel merupakan ancaman utama bagi stabilitas kawasan, bukan Iran.

Ia menyatakan bahwa serangan berkelanjutan Israel ke Lebanon, Gaza, dan Suriah menunjukkan sikap pengabaian terhadap proses perdamaian kawasan, yang justru menjadikan rezim Zionis sebagai faktor utama ketidakstabilan Timur Tengah.

Al-Faisal juga menyebut serangan Israel terhadap para perunding Hamas di Doha, saat pembahasan usulan gencatan senjata Gaza, sebagai sinyal peringatan serius. Menurutnya, kondisi ini menuntut negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk untuk bersatu demi membela diri.

Terkait pengembangan kemampuan nuklir Arab Saudi, ia menegaskan bahwa opsi tersebut perlu dikaji secara serius oleh Riyadh. Ia juga menambahkan bahwa melemahnya pengaruh Hizbullah pascaperang dengan Israel serta tumbangnya rezim Bashar al-Assad tahun lalu, telah membatasi kemampuan Iran dalam memengaruhi dinamika kawasan.