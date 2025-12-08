Ketua Persatuan Ulama Mahaz Karachi Pakistan: Jika Umat Islam Bersatu, Tak Ada Musuh yang Mampu Menghadapi

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Mufti Muhammad Dawood, Ketua Persatuan Ulama Mahaz Karachi Pakistan, menegaskan bahwa umat Islam saat ini sangat membutuhkan kebangkitan, persatuan, serta kembali kepada ajaran Al-Qur’an dan Sunnah. Pernyataan ini disampaikannya dalam webinar internasional kedua bertajuk “Iran Islam; Front Kemuliaan Islam dalam Menghadapi Rezim Zionis”.

Ia mengutip ayat Al-Qur’an tentang kewajiban berpegang teguh pada tali Allah dan tidak berpecah-belah, seraya menegaskan bahwa diam terhadap kezaliman berarti turut serta dalam dosa. Menurutnya, umat Islam tidak boleh bersikap pasif terhadap kejahatan rezim Israel.

Mufti Dawood mengkritik keras para pemimpin sejumlah negara Islam yang dinilainya lalai, sementara musuh-musuh Islam bersatu menghadapi kaum Muslimin. Ia juga menyoroti tragedi di Gaza dan menyebut bahwa membungkam azan serta penghancuran kota-kota merupakan bukti nyata kejahatan yang sedang berlangsung.

Ia menegaskan, jika Iran dan Pakistan bersatu dan menyuarakan pesan persatuan dari mimbar, masjid, hauzah, dan kampus, maka tidak ada kekuatan dunia yang mampu menghadapi umat Islam. Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa jika umat Islam benar-benar mengamalkan filosofi persatuan, maka tak satu pun musuh—baik Yahudi, Nasrani, maupun Hindu—yang mampu menghadapinya.