Natal Kembali Dirayakan di Bethlehem setelah Dua Tahun Sunyi / Wali Kota: Cahaya Natal Simbol Perlawanan Rakyat Palestina

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Warga Kristiani di Bethlehem, Tepi Barat yang diduduki, kembali menggelar perayaan Natal secara terbuka setelah dua tahun terhenti akibat perang di Gaza. Pada Sabtu malam, ribuan warga berkumpul di Lapangan Manger untuk menyaksikan penyalaan pohon Natal setinggi 20 meter yang dihiasi ornamen merah dan emas.

Wali Kota Bethlehem menegaskan bahwa meskipun perayaan tahun ini berlangsung sederhana tanpa pesta dan kembang api, cahaya Natal menjadi simbol keteguhan, cinta akan kehidupan, serta harapan rakyat Palestina terhadap perdamaian dan rekonstruksi. Namun ia mengingatkan bahwa kegembiraan tersebut tetap bercampur dengan duka para korban perang di Gaza.

Ia juga menyebut bahwa bagi banyak warga, perayaan sederhana ini menjadi tanda berlanjutnya harapan untuk bangkitnya kembali pariwisata, pemulihan ekonomi, serta datangnya hari-hari yang lebih damai bagi rakyat Bethlehem dan Palestina secara umum.