Webinar Internasional: Sayidah Fatimah as Simbol Perlawanan dan Pencarian Keadilan Perempuan dalam Islam

Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Webinar internasional bertajuk “Sunnah Nabawi, Sirah Fathimi” digelar pada Senin atas prakarsa Majma’ Taqrib Mazahib Islami dengan menghadirkan para cendekiawati dari berbagai negara dunia Islam.

Ketua Panitia Pekan Peringatan Hari Ibu Iran, Reyhaneh Salami, menegaskan bahwa sunnah Nabi menyeru pada persatuan, keadilan, empati, dan perdamaian. Menurutnya, sirah Sayidah Fatimah Zahra mengangkat perempuan Muslim dari individualisme materialistik menuju peran sosial ilahiah dan menjadikannya aktor etika global.

Sejumlah pembicara dari Lebanon, Irak, Prancis, Turki, India, Suriah, Peru, dan Indonesia menekankan bahwa Sayidah Fatimah as adalah teladan utama keteguhan iman, perlawanan terhadap kezaliman, pembelaan atas hak-hak masyarakat, serta role model spiritual, sosial, dan peradaban bagi perempuan dan laki-laki di dunia modern.

Para pembicara juga menyoroti peran perempuan dalam perlawanan di Palestina dan Lebanon, perjuangan di ruang sipil, media, dan budaya, serta menegaskan bahwa keteladanan Fatimah (as) tetap relevan sebagai sumber inspirasi keadilan, kesabaran, martabat, dan keberanian dalam menghadapi penindasan global.